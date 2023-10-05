Росія виводить свої кораблі з Криму: аналітики пояснили, чого бояться окупанти

У Севастополі залишаються чотири російські десантні кораблі і один підводний човен.

Кілька кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації були переведені з порту в тимчасово окупованому Криму до порту в Новоросійськ, що в Краснодарському краї РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що російські військові перекинули із Севастополя до Новоросійська щонайменше 10 суден. ЗС РФ нещодавно відвели з Криму фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

У звіті також згадується про те, що на супутникових знімках від 2 жовтня російський патрульний корабель проєкту 22160 вперше з'явився в порту Феодосії. Як зазначають аналітики, росіяни, ймовірно, перекидають підрозділи ЧФ із Севастополя на бази, що в глибшому тилу.

Автори звіту вважають, що відведення кораблів з окупованого півострова, ймовірно, є "спробою захистити їх від ударів України по російських об'єктах в тимчасово окупованому Криму".

"Можливо, російські війська тимчасово перекидають деякі кораблі до Новоросійська після численних ударів по об'єктах ЧФ у Севастополі та його околицях, але, найімовірніше, продовжуватимуть використовувати порт Севастополя, який залишається базою ЧФ", — ідеться у звіті.

Нагадаємо:

Вдень 22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунало декілька потужних вибухів. Окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що під час атаки на Севастополь засобами ППО було збито пʼять ракет. Після влучання в Севастополі оголосили повітряну тривогу та перекрили центр міста. Згодом СтратКом ЗСУ підтвердив ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ.

Sky News з посиланням на інформацію ВПС України повідомили, що удар завдали ракетами великої дальності Storm Shadow, які надало Сполучене Королівство.

Внаслідок удару по штабу Чорноморського Флоту Росії загинув його командувач Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

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