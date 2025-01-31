Росія вийшла на "плато" і більше не може нарощувати наступальний потенціал — Тимочко

Наступ російських загарбників зі стадії "піка" перейшов на "плато", але наразі рано говорити, що будуть якісь радикальні зміни на фронті.

Про це в етері РБК-Україна заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Він зазначив, що треба дуже обмежено ставитись до заяв, що Росія вже вийшла на максимум свого наступального потенціалу і не може його ще більше розкрутити.

"Я пару місяців тому казав, що росіяни перебували на піку своїх можливостей, потім пік переходить в плато, а потім власне момент спадання потенціалу. Зараз ми можемо розглядати, що вони з піка переходять в плато", - зазначив Тимочко.

Він пояснив, що у росіян наразі немає ресурсу для нарощування наступального потенціалу, але ще є можливості підтримувати його на поточному рівні.

"Але ми вже по лінії фронту спостерігаємо, що по суті така ситуація відбувається. Так, вона не дуже помітна, але потроху-потроху. Це пов'язано з тим, що мобілізація в них теж шкутильгає, і що нам вдалося знищити велику кількість їхніх складів, інфраструктури, нафтопереробні заводи", - додав Тимочко.

Він зазначив, що наразі Сили оборони перебувають у досить складному напруженому стані, тому втрата потенціалу з боку росіян не означає, що ЗСУ перейдуть у наступ.

"У нас створиться якась абсолютно ідеальна картина. Насправді ні, бої будуть важкі для нас, бо по великому рахунку, чи ворог штурмує 60 разів, чи 40 разів на день, значущої різниці воно для нас мати не буде, все одно бої будуть цілодобові", - підкреслив експерт.

Тимочко вважає, що це може зменшити кількість втрат ЗСУ, але ситуація складна для обох сторін.

"Не треба посипати себе лаврами перемоги, але це те, що не дає росіянам нарощувати потенціал. А нам дає можливість нарощувати свої ресурси, хай не настільки швидко, як би хотілося", - додав Тимочко.

Разом з тим він додав, що наразі не можна говорити про якісь радикальні зміни на фронті найближчим часом.

"Але те, що тенденція до абсолютного контролю росіян за обстановкою теж вже достатньо не ґрунтується на якихось підтвердженням. Ми все більше бачимо навіть як зараз Путін починає танцювати, ядерна риторика міняється. Будемо бачити, як на міжнародній арені, зокрема в Америці й країнах НАТО, яка буде підтримка нас, і як будемо ми консолідовані в ситуації навколо нас", - підкреслив Тимочко.

Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують здійснювати приховану мобілізацію і не збираються припиняти війну.

Ми раніше інформували, що російські загарбники значно посилили атаки на Краматорському напрямку.

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