Росія може визнати претензії бойовиків "ЛДНР" на всю територію Луганської та Донецької областей

Росія може визнати претензії бойовиків "ЛДНР" на всю територію Луганської та Донецької областей

Ще вчора у Раді Федерації говорили, що Росія визнає "ЛДНР" у межах, які наразі "фактично встановлені".

"ЛНР" та "ДНР" можуть бути визнані у межах усієї території Донецької та Луганської областей.

Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков, повідомляє пропагандистське видання "РІА Новості".

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

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