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Росія визнає реальну загрозу своєї капітуляції - екскомандувач НАТО

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Росія визнає реальну загрозу своєї капітуляції - екскомандувач НАТО

Українські військові знищили ворожу техніку ,скриншот з відео

Американський військовий зробив такий висновок, проаналізувавши заяву посла РФ у Вашингтоні Анатолія Антонова.

Російські дипломати роблять такі заяви, що свідчать про усвідомленість реальної загрози капітуляції їхньої країни.

Про це написав бригадний генерал Бен Ходжес.

Американський військовий, що був командувачем об’єднаного командування НАТО в 2012-2014 роках, а збройних сил НАТО в Європі у 2014-2017 роках, робить цей висновок із заяв посла РФ у Вашингтоні Анатолія Антонова.

"Це означає, що вони фактично визнають реальну можливість…" - написав Ходжес.

Раніше в ефірі російського пропагандистського шоу Соловьев Live дипломат заявив, що "капітуляції Москви в Україні не буде".

Це означає, що представники РФ справді розглядають цей сценарій як реальну можливість.

Нагадаємо, що чотири ракети Росії, яку окупанти запустили по Львівщині вранці 15 травня, влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.

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