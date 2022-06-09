Росія вкотре обстріляла Харків, є поранені: відомі подробиці (фото)

Російські військові злочинці у середу, 8 червня, обстріляли Харків.
Окупанти обстріляли Салтівський район Харкова, через це поранення отримали чоловік і жінка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що російські військові злочинці 8 червня орієнтовно о 12:00 обстріляли житловий район Харкова. Через це отримали поранення 44-річна жінка та 57-річний чоловік. Також у Салтівському районі пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів, ввечері 8 червня, у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці.
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