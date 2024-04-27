Росія вкрала у ЗСУ технологію ураження цілей та активно застосовує на фронті - BILD

Аналітик BILD ствердує, що російська війська слідом за Україною перейшли до застосування наземних дронів на полі бою.

Про це інформує російська служба BILD.

Також читайте Ситуація дуже серйозна: нардеп про можливість захоплення Часового Яру

Зазначається, що у січні експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляв, що поряд із безпілотниками Україна почала розробляти й різні типи наземних дронів. Тепер, за його словами, їх стала активно використовувати і російська армія.

"Нещодавно 72-га окрема механізована бригада ЗСУ опублікувала відео, як український повітряний FPV-дрон знищує сухопутний гусеничний безпілотник ЗС РФ. Очевидно, він перевозив постачання для російських солдатів. На іншому записі ЗСУ показали російський наземний дрон радіоелектронної боротьби. На невелику гусеничну платформу встановили пристрій для створення радіоперешкод, щоб збивати українські повітряні безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, на думку аналітика, війна в Україні поступово перетворюється на "війну роботів".

Нагадаємо, раніше аналітик BILD заявив, що РФ начебто захопила Семенівку і увійшла до Соловйового.

Читайте провідні новини на сьогодні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.