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Росія вкрала з окупованих територій України пшениці на $1 млрд – Bloomberg

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росія вкрала з окупованих територій України пшениці на $1 млрд – Bloomberg

Фото: УНІАН

Прокурори попереджають, що комерціалізація награбованої сировини може становити воєнний злочин.

З окупованих росіянами територій України було зібрано майже 6 млн т пшениці, внаслідок чого держава втратила щонайменше 1 млрд дол. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на дослідження з використанням супутникових зображень програми NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства.

Так, за даними NASA Harvest, із тимчасово захоплених територій України було зібрано майже 6 млн т пшениці. Зібрано близько 88% озимих культур, посіяних на захоплених територіях. Водночас не зібрано врожай із територій, розташованих здебільшого вздовж лінії фронту.

Результати дослідження також свідчать, що російські кораблі експортували вивезене з окупованих територій зерно до інших країн, включно з Лівією та Іраном. Проте обсяги цього зерна оцінити важко, адже вантажовідправники приховують походження вантажів.  

Зазначається, що майже чверть української пшениці вирощується на територіях, які Росія називає своїми, здійснивши там спробу анексії, проте частина цих територій контролюється Україною.  

Комерціалізація награбованої сировини може становити воєнний злочин, попередив головний прокурор Швейцарії, провідного центру торгівлі сировиною.

Найбільший український виробник HarvEast заявив, що всі озимі культури, які він висадив на своїх землях у Донецькій області, зібрали цього літа російські окупанти.

Нагадаємо, у жовтні видання Financial Times опублікувало розслідування, в якому на прикладі одного судна показало, як Росія таємно вивозить зерно з окупованих територій України. Так, вдалося простежити шлях однієї із партій українського зерна, яку країна-агресорка продала до Туреччини.

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Дата публікації
Перегляди
96
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