Росія власноруч ховає перспективи мирних переговорів з Україною - Зеленський

Росія насправді не хоче мирних переговорів з Україною.

Держава-агресорка знає позицію України щодо неможливості проведення переговорів після фейкових референдумів на окупованих територіях.

Про це 22 вересня під час свого звернення до українців сказав президент Зеленський.

"Коли Росія заявляє, що нібито хоче переговорів, а сама оголошує мобілізацію... Коли Росія знає чітку позицію України про неможливість дипломатичного процесу після проведення Росією будь-яких псевдореферендумів... Усім усе зрозуміло. Росія сама ховає перспективу переговорів своїми ж руками", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Білорусь хоче бути посередником між РФ і Україною та вимагає врахувати їхні вимоги.

Читайте також: