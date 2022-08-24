Росія влучила ракетою в житловий будинок на Дніпропетровщині, в якому були діти: з'явилися фото наслідків (фото)

Вдень 24 серпня, у День Незалежності, армія Путіна обстріляла ракетами Синельниковський район Дніпропетровщини.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару є постраждалі. Це двоє дітей, яких дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

На телеграм-сторінці "Риа-Мелитополь" з'явилося фото наслідків атаки РФ.

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"Наслідки ракетного удару по Дніпропетровській області. Попередньо, є постраждалі", - коротко написано під фото.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що на Дніпропетровщині близько 15:00 ракета РФ влучила в приватний будинок у Синельниковському районі. Там перебувало двоє дітей. На щастя, їх вдалося дістати з-під завалів та евакуювати.

Фото: Риа-Мелитополь

Також у ніч проти 24 серпня повітряна тривога на Дніпропетровщині майже не замовкала. Російська армія випустила по Дніпропетровській області ракети Х-22, била "Градами" та "Ураганами". Російські військові накрили вогнем три райони: Дніпровський, Нікопольський та Криворізький.

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