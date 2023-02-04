Росія "внесла" окуповані території України до Південного військового округу - розвідка Британії

Навряд чи такий крок Москви вплине на кампанію в Україні, наголошують у розвідці.
Російські військові офіційно "включили" тимчасово окуповані території України на сході та півдні до Південного військового округу.
Про це повідомили у розвідці Великої Британії 4 лютого.
Розвідники наголошують: 3 лютого 2023-го російське пропагандистське держагентство ТАРС повідомило, що Донеччина, Луганщина, Запоріжчина та Херсонщина передаються під командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.
"Однак навряд чи це вплине на кампанію: наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", - наголошують у розвдці Британії
Це "включення" стало наступним після січневої заяви міністра оборони Сергія Шойгу про те, що "військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань сил" в Україні".
"Цей крок наголошує на тому, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію", - йдеться у звіті британців.
Нагадаємо, в ГУР заявили, що агресорка Росія готується до нової спроби масованого наступу. Зазначається, що Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.
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