Росія "внесла" окуповані території України до Південного військового округу - розвідка Британії

Навряд чи такий крок Москви вплине на кампанію в Україні, наголошують у розвідці.

Російські військові офіційно "включили" тимчасово окуповані території України на сході та півдні до Південного військового округу.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії 4 лютого.

Розвідники наголошують: 3 лютого 2023-го російське пропагандистське держагентство ТАРС повідомило, що Донеччина, Луганщина, Запоріжчина та Херсонщина передаються під командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.

"Однак навряд чи це вплине на кампанію: наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", - наголошують у розвдці Британії

Це "включення" стало наступним після січневої заяви міністра оборони Сергія Шойгу про те, що "військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань сил" в Україні".

"Цей крок наголошує на тому, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію", - йдеться у звіті британців.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що агресорка Росія готується до нової спроби масованого наступу. Зазначається, що Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

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