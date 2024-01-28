Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: які регіони опинилися під ударом

У ніч проти 28 січня російські загарбники атакували Україну вісьмома ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Випустили їх з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ворог також застосував дві ракети "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області РФ та три ракети із ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Було атаковано цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону. Про ліквідацію наслідків удару "балістикою" повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, зі Східного напрямку летіли балістичні ракети.

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