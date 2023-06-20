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Росія вночі масовано атакувала ракетами та дронами: звідки і скільки цілей летіло на Україну

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія вночі масовано атакувала ракетами та дронами: звідки і скільки цілей летіло на Україну

Масована атака Росії по Україні 20 червня / Фото: ТСН.ua

Основним напрямком атаки для ворога була Київська область. 

Вночі Росія атакувала Україну ракетами та іранськими дронами. Зокрема, противник випустив 35 ударних дронів "Shahed-136/131", з них 32 знищено ППО. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС.

"Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянська обл. та східне узбережжя Азовського моря. Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні. 30 "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ", - сказано у повідомленні. 

У відомстві зауважують, що основним напрямком удару для ворога була Київська область. Тут знищено понад два десятки "шахедів".

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М" /С-300.

"Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ", - підсумували у ПС ЗС.

Росія атакувала Україну 20 червня

Нагадаємо, вночі проти 20 червня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Після цього у низці областей пролунали вибухи. Зокрема, у Запоріжжі, Києві та у Львові.

Вранці міський голова Андрій Садовий повідомив, що росіяни атакували Львів та область. Є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На місці атаки виникла пожежа. На місці працюють всі служби.

Також сили ППО виявили та знищили навколо Києва майже два десятки ворожих цілей. За даними КМВА, ворожі дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
28к
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