Росія вночі масовано атакувала "Шахедами" Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки

У ніч проти 7 квітня країна-терористка Росія атакувала дронами-камікадзе Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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"Вночі наші оборонці неба знищили "зграю" з 11 ворожих шахедів. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському. В останньому через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки", - написав він.

Опівночі по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська Путіна вдарили із артилерії.

Також ввечері було гучно в одному з населених пунктів Петриківської громади. Там уламки російської ракети понівечили два садові будинки, пару машин і лінію електропередач.

Нагадаємо, Харків пережив ще одну важку ніч проти 7 квітня. Які наслідки - читайте ТУТ.

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