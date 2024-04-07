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Росія вночі масовано атакувала "Шахедами" Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки

Росія вночі масовано атакувала "Шахедами" Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки

Наслідки атаки БПЛА по Дніпропетровській області / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Через падіння уламків пошкоджено декілька будівель та автівки.

У ніч проти 7 квітня країна-терористка Росія атакувала дронами-камікадзе Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі наші оборонці неба знищили "зграю" з 11 ворожих шахедів. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському. В останньому через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки", - написав він. 

Опівночі по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська Путіна вдарили із артилерії. 

Також ввечері було гучно в одному з населених пунктів Петриківської громади. Там уламки російської ракети понівечили два садові будинки, пару машин і лінію електропередач.

Нагадаємо, Харків пережив ще одну важку ніч проти 7 квітня. Які наслідки - читайте ТУТ.

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