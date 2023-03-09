Росія вночі потужно вгатила по Дніпропетровщині: влада повідомила трагічні новини

"Прильоти" зафіксовано у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

Вночі проти 9 березня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Захисники збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих ракет.

Про це повідомив Микола Лукашук, очільник Дніпропетровської обласної ради.

"Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на 8:20. Окупаційна армія РФ тероризувала Дніпропетровщину протягом всієї ночі. Ворог атакував область ракетами, дронами, гатив і з важкої артилерії. 34-річний чоловік загинув, дівчина 28 років і хлопець 19 років постраждали внаслідок обстрілу Червоногригорівської громади на Нікопольщині. Поранених шпиталізували. Ворог майже всю річ атакував громаду з РСЗВ: там пошкоджено 12 приватних будинків, одна господарська споруда зруйнована і ще 9 понівечено, зачепило й лінію електропередач", - повідомив він.

З важкої артилерії окупанти завдали удару і по Нікополю. В місті пошкоджено 4 п'ятиповерхівки. Минулося без жертв.

Вранці під обстріл потрапила Марганецька громада. Понівечено приватний будинок. Є влучання у Нікопольському, Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах.

"Серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства. Наслідки атак ліквідовують. Через ворожі обстріли в області застосовуються екстрені відключення світла. Внаслідок цього було знеструмлено каналізаційно-фільтрувальні станції на лівому березі міста Кам’янське. Через відсутність світла у Першотравенську поки що припинено водопостачання", - додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Вибухи пролунали в низці регіонів. Гучно було, зокрема, в столиці, Харкові, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Житомирі, Дніпрі.

Житомир ворог атакував ударними дронами. Частина міста без світла та води. Зупинився електротранспорт. Попередньо, постраждалих немає.

У небі над Одещиною підрозділ протиповітряної оборони збив шість ракет та один безпілотник.

У Львівській області ракета окупантів впала у житловій зоні. У результаті чотири людини загинули.

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