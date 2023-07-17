Росія вночі завдала ракетно-авіаційного удару по Україні: новини з фронту від Генштабу ЗСУ

Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Про це йдеться в ранковому зведення Генштабу ЗСУ.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Середина-Буда, Козаче, Степне, Попівка, Грабовське Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.

противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Середина-Буда, Козаче, Степне, Попівка, Грабовське Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку українські воїни тримають оборону. Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

українські воїни тримають оборону. Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

окупанти вели безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької. На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Росіяни здійснили спроби відновити втрачене положення біля Курдюмівки, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів у районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них - Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Росіяни здійснили спроби відновити втрачене положення біля Курдюмівки, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів у районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них - Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора та Дружба на Донеччині. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них - Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них - Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку , у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне.

, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Завдав авіаційних ударів у районах Новодарівки, Малої Токмачки та Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них - Малинівка, Гуляйполе, Чарівне Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис, Розлив Херсонської області та місто Херсон.

Відповідь ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 із яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції РЕБ окупантів.