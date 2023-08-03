Росія ввечері знову обстріляла Херсон: окупанти поцілили по медичному закладу і ТЦ

Окупанти весь день тероризують Херсон.

Російська терористична армія ввечері, 3 серпня, вже вкотре обстріляла Херсон. Окупанти поцілили по торговельному центрі та місцевому медичному закладі.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Окупати весь день 3 серпня обстрілювали Херсон. Вночі росіяни продовжили терор мирного міста та обстріляли медичний заклад і торговельний центр. ОВА показала відео з місця ворожого удару.

"Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура. І от знову черговий обстріл. Поцілили у торговельний центр, а також — медзаклад", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Херсона 3 серпня

Зранку 3 серпня ОВА повідомила, що російська армія знову обстріляла Херсон. Під удар ворога потрапила церква у середмісті, а також тролейбус, в якому були пасажири. Троє людей отримали поранення.

Коли на місце пожежі в соборі прибули рятувальники, російські терористи вкотре відкрили вогонь по людях.

Також російські терористи після обіду обстріляли центр Херсона. Через це постраждав волонтер з Норвегії.

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