Росія вп'ятеро скоротила свій військовий контингент в Арктиці після вторгнення до України

Це ще раз доводить, що у Москві чудово розуміють, що НАТО не становить жодної загрози для Росії.

Росія впʼятеро скоротила свій військовий контингент в Арктиці біля Норвегії після того, як почала повномасштабну війну проти України.

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Про це заявив голова Міноборони Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен після зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Осло, інформує Reuters.

Він заявив, що наразі російські військові сили становлять лише "20% або менше" від їхньої чисельності до початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Крістофферсен зазначив, що це "наочно показує", що у Москві розуміють, що НАТО не становить ніякої загрози для РФ.

"Якби він (російський диктатор Путін. – ред.) вважав, що ми загрожуємо Росії, він не став би перекидати війська в Україну", – наголосив генерал.

Крім цього, цю тезу доводить й те, що Росія стримано відреагувала на вступ до Альянсу Фінляндії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабінеті міністрів України прокоментували, чи можливий компроміс НАТО з агресоркою Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що адмірал НАТО Роб Бауер заявив, що Росія стає дедалі залежнішою від "ненадійних гравців" через західні санкції та дипломатичний тиск.

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