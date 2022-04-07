Раніше у РФ не визнавали втрат у війні проти України.
Росія вперше на офіційному рівні визнала великі втрати у війні проти України.
Про це сказав речник президента країни-агресорки Дмитро Пєсков в інтерв’ю телеканалу Sky News.
"У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас", - заявив Пєсков.
Прессекретар російського диктатора також заявив, що РФ напала на Україну, щоб нібито "унеможливити нову світову війну".
Раніше держава-окупант заперечувала свої втрати в Україні.
Нагадаємо, Зеленський закликав Кіпр заблокувати яхти і "золоті паспорти".
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