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Росія вперше на офіційному рівні визнала великі втрати у війні проти України

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Росія вперше на офіційному рівні визнала великі втрати у війні проти України

Associated Press

Раніше у РФ не визнавали втрат у війні проти України.

Росія вперше на офіційному рівні визнала великі втрати у війні проти України. 

Про це сказав речник президента країни-агресорки Дмитро Пєсков в інтерв’ю телеканалу Sky News.

"У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас", - заявив Пєсков. 

Прессекретар російського диктатора також заявив, що РФ напала на Україну, щоб нібито "унеможливити нову світову війну". 

Раніше держава-окупант заперечувала свої втрати в Україні. 

Нагадаємо, Зеленський закликав Кіпр заблокувати яхти і "золоті паспорти".

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