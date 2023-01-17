Росія вперше використала ракети до комплексу С-400, щоб завдати удару по Києву – військовий експерт

Росія вперше використала ракети до комплексу С-400, щоб завдати удару по Києву 14 січня. Чому ворог атакував столицю саме цим типом ракет.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець розповів УНІАН.

"Це ракети класу земля-повітря, використані для функції земля-земля. Вони є не балістичними, це керовані зенітні ракети. Агентство Defence Express має фото уламків цих ракет, які містять індекс 48Н6ДМ", – зазначив Згурець.

За його словами, росіяни завдали ударів по Києву з комплексу С-400. Так вони розширюють спектр застосування озброєння на тлі того, що інші крилаті ракети типу Х-55, Х-555, Х-101 українська ППО збиває.

"Росія підіймає рівень терористичної загрози. А для того, щоб і далі підтримувати його на достатньо високому рівні, РФ використовує ці ракети насамперед по Києву", – сказав експерт.

Ба більше, якщо Росія буде завдавати удари з території Білорусі, то під загрозою опиняться і решта українських міст на Заході.

"І якщо ми говоримо про можливе використання з Білорусі, то всі наші міста, які раніше були за межами ударів з використанням росіянами систем С-400, опинились у зоні ризику", – сказав він.

Сергій Згурець з посиланням на джерела Defense Express зазначив, що, можливо, ці ж ракети до С-400 були використані під час ударів по Києву 31 грудня зокрема по Протасовому Яру та по готелю.

"А раніше РФ вже таким чином використовувала ракети до комплексу С-300. Ними РФ, зокрема, обстрілювала Донецьку, Луганську, Чернігівську, Харківську, Миколаївську області", – додав він.

Раніше Сергій Згурець зазначав, що для захисту української столиці від російських ракет, зокрема, С-400 потрібно від двох батарей ЗРК Patriot. А загалом Україна потребує від десяти батарей.

Зазначимо, що 14 січня ворог вдарив по Києву, скоріше за все, "Іскандером" у комплектації ракети М-723.

Напередодні речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що загроза ударів ворожими ракетами С-300 у Києві зберігається.

Додамо, що Юрій Ігнат також заявляв, що повторення десантної операції РФ на околицях Києва наразі неможливе.

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