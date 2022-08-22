Росія все більше намагається залучити допоміжні сили для посилення військ на Донбасі - британська розвідка

Російська Федерація все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири, ймовірно, вдаються до прямих фінансових стимулів, тоді як деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Постійним фактором, що сприяє цим проблемам, є класифікація Росією війни як "спеціальної військової операції", яка обмежує повноваження держави щодо правового примусу", - йдеться у огляді.

Військові самопроголошеної "Луганської народної республіки" відмовляються від участі в наступальних операціях в Донецькій області.

"Бойовики стверджують, що виконали свій обов’язок із забезпечення контролю "ЛНР" над усією Луганською областю, який було встановлено у липні 2022 року, і не бажають воювати в Донецькій області, незважаючи на погрози та залякування з боку вищого командування", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, мобілізовані у фейковій "ЛНР" відмовились воювати на "території" недореспубліки "ДНР". Вони заявили, що "свій обов'язок зі захисту батьківщини виконали".

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