Росія все частіше атакує Shahed, ніж ракетам: в ISW пояснили причину

Війська Російської Федерації можуть використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для того, щоб компенсувати нестачу точних ракет.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що останнім часом стали частішими випадки того, що окупаційні війська використовують в Україні "шахеди", а також інші малоточні системи. Кількість ракетних ударів, якщо йдеться не про наближені до фронту міста, значно скоротилася.

Все це може говорити про те, що високоточні ракети - у дефіциті.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня російські війська атакували Одещину іранськими безпілотниками типу "Shahed". Минулося без потерпілих. У Повітряних силах повідомили, що окупаційні війська випустили 12 дронів-камікадзе. Українським захисникам вдалося збити десять цілей.

У ЗСУ також попередили, що Росія може готувати масований удар по Одесі на 2 травня.

У найкращому випадку - дурень: США відреагували на нагородження пілотів РФ, які збили безпілотник

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