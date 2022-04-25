Росія все ще може застосувати хімічну зброю в Маріуполі - розвідка

Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на "Азовсталі".
Проти людей, які перебувають на території заводу "Азовсталі" в Маріуполі, Росія може застосувати хімічну зброю.
Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю", - повідомляє ГУР.
Українські розвідники зазначають, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту.
"Фразу про "заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла" слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї", - зазначають розвідники.
Додатковими підтвердженнями планів Кремля щодо застосування хімічної зброї є:
- "Робота на випередження" – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї;
- Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.
Нагадаємо, колишні працівники "Азовсталі" на камери здають росіянам укриття, де ховаються люди.
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