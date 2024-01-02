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Росія встановила додатковий захист Кримського мосту через страх перед українськими дронами: супутникові знімки

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Росія встановила додатковий захист Кримського мосту через страх перед українськими дронами: супутникові знімки

Кримський міст / Фото: Associated Press

Співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік проаналізував свіжі супутникові знімки Кримського мосту.

Росія активно встановлює додаткові захисні споруди на Кримському мосту. Мета - протистояти можливим атакам українських водних дронів.

Про це Бреді Афрік повідомив у своєму X (Twitter).

Зокрема, на знімках видно нові бар'єри, які буквально "обгортають" опори мосту. Такі конструкції мають ускладнити роботу українських дронів в безпосередній близькості до мосту.

Фактично Росія визнає загрозу, яку несуть українські засоби, та намагається посилити оборону свого стратегічно важливого об'єкту на окупованих територіях. 

Кримський міст - супутниковий знімок / Фото: Brady Africk / ©
Кримський міст - супутниковий знімок / Фото: Brady Africk

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року Кримський міст постраждав після шторму – найбільшого за 100 років у Чорному морі. Після негоди в Чорному морі міст тимчасово став безпорадним перед дронами. По всій Керченській протоці плавали пластикові бочки загороджень Кримського мосту.

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Дата публікації
Перегляди
523
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