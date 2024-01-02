Росія встановила додатковий захист Кримського мосту через страх перед українськими дронами: супутникові знімки

Співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік проаналізував свіжі супутникові знімки Кримського мосту.
Росія активно встановлює додаткові захисні споруди на Кримському мосту. Мета - протистояти можливим атакам українських водних дронів.
Про це Бреді Афрік повідомив у своєму X (Twitter).
Зокрема, на знімках видно нові бар'єри, які буквально "обгортають" опори мосту. Такі конструкції мають ускладнити роботу українських дронів в безпосередній близькості до мосту.
Фактично Росія визнає загрозу, яку несуть українські засоби, та намагається посилити оборону свого стратегічно важливого об'єкту на окупованих територіях.
Нагадаємо, на початку грудня 2023 року Кримський міст постраждав після шторму – найбільшого за 100 років у Чорному морі. Після негоди в Чорному морі міст тимчасово став безпорадним перед дронами. По всій Керченській протоці плавали пластикові бочки загороджень Кримського мосту.
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