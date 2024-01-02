Росія встановила додатковий захист Кримського мосту через страх перед українськими дронами: супутникові знімки

Росія активно встановлює додаткові захисні споруди на Кримському мосту. Мета - протистояти можливим атакам українських водних дронів.

Про це Бреді Афрік повідомив у своєму X (Twitter).

Зокрема, на знімках видно нові бар'єри, які буквально "обгортають" опори мосту. Такі конструкції мають ускладнити роботу українських дронів в безпосередній близькості до мосту.

Фактично Росія визнає загрозу, яку несуть українські засоби, та намагається посилити оборону свого стратегічно важливого об'єкту на окупованих територіях.

Кримський міст - супутниковий знімок / Фото: Brady Africk

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року Кримський міст постраждав після шторму – найбільшого за 100 років у Чорному морі. Після негоди в Чорному морі міст тимчасово став безпорадним перед дронами. По всій Керченській протоці плавали пластикові бочки загороджень Кримського мосту.

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