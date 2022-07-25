Росія всю ніч атакувала Дніпропетровщину ракетами та з артилерії (фото)

У результаті обстрілів постраждала дитина, а на підприємстві спалахнула пожежа.

Російські війська у ніч проти 25 липня атакували Дніпропетровську область. Окупанти вдарили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Дві ракети росіяни випустили по Дніпровському району. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. У результаті спалахнули два ангари, пожежу загасили. Ніхто не постраждав.

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

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Нікопольський район РФ кілька разів накрила вогнем з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Було випущено до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені шість приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Там минулося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, розпочалася 152 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються просунутися на Донеччинні. ЗСУ гальмують їхні намагання.

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