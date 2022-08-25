Росія всю ніч атакувала Дніпропетровщину: є постраждалі, серед них троє - діти

У ніч проти 25 серпня Росія атакувала чотири райони Дніпропетровської області: Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Постраждали вісім людей, серед них троє дітей. Найменшій дівчинці всього два роки. Усіх госпіталізували.

Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків - шість та 11 років.

"Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни", - написав Резніченко.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Криворізький район російська армія обстрілювала з "Ураганів" та "Смерчів". Поцілила по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені.

На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Військові її збили.

Нагадаємо, вночі російська армія завдала ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. Зафіксовано два прильоти.

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