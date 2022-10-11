Росія всю ніч била по Дніпропетровщині "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією

Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини, ніхто не постраждав.

Російська армія у ніч проти 11 жовтня била по Дніпропетровській області "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією. Під обстріл потрапили Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих у результаті російської атаки немає.

У місті Нікополь пошкоджено заправку та магазин. У Червоногригорівській громаді кілька житлових будинків зруйновано, ще близько десяти пошкоджено. Також виведено з ладу газопроводи та лінії електропередачі.

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У Марганецькій та Мирівській громадах наслідки обстрілів з'ясовуються. По Великомихайлівській громаді у Синельниківському районі росіяни вдарили з "Торнадо-С". Наслідки також уточнюються.

Зеленодольська громада у Криворізькому районі постраждала від "Ураганів". У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу.

"У Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад чотири тисячі родин. Енергетики продовжують роботу", - додав Резніченко.

Зазначимо, що від самого ранку 11 жовтня на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Не нехтуйте особистою безпекою - перебувайте в укриттях!

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня російська армія знову завдала удару по Запоріжжю. Ворог поцілив у об'єкти інфраструктури. Про постраждалих та руйнування поки нічого невідомо.

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