Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: пошкоджено понад 10 житлових будинків (фото)

Російська армія у ніч проти 28 вересня обстріляла Дніпропетровську область з "Градів" та важкої артилерії. Постраждали місто Нікополь і Марганецька громада.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По Нікополю окупанти вдарили тричі. У місті пошкоджені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередачі.

"Ворожі снаряди залишили без світла майже вісім тисяч родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мине загроза нових обстрілів", - зазначив Резніченко.

У Марганецькій громаді наслідки атаки з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Всюди минулося без постраждалих.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, Збройні сили України протягом минулої доби відбили атаки російських окупантів в районі восьми населених пунктів.

Звернення Зеленського за 27 вересня: Просуваємось вперед і звільняємо нашу землю

Читайте також: