Росія всю ніч била по Дніпропетровщині та випустила ракету X-59 (фото)

Російські окупанти застосували проти мирних мешканців Дніпропетровщини "Гради", "Урагани", ствольну артилерію та ракету X-59.
Російська армія у ніч проти 5 серпня постійно обстрілювала Дніпропетровщину з різної зброї. Окупанти накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Ніхто з людей не постраждав.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Так, по Нікополю ворог двічі поцілив з "Градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Там пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві. У результаті знищений автобус та кілька автівок.
На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід.
По Криворізькому району росіяни вдарили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.
Нагадаємо, військовий експерт розповів, чого не варто чекати контрнаступу і порадив бути готовими до війни на роки.
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