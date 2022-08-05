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Росія всю ніч била по Дніпропетровщині та випустила ракету X-59 (фото)

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Росія всю ніч била по Дніпропетровщині та випустила ракету X-59 (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російські окупанти застосували проти мирних мешканців Дніпропетровщини "Гради", "Урагани", ствольну артилерію та ракету X-59.

Російська армія у ніч проти 5 серпня постійно обстрілювала Дніпропетровщину з різної зброї. Окупанти накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, по Нікополю ворог двічі поцілив з "Градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Там пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві. У результаті знищений автобус та кілька автівок

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід. 

По Криворізькому району росіяни вдарили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чого не варто чекати контрнаступу і порадив бути готовими до війни на роки.

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