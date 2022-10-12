Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: важко поранена 6-річна дитина (фото)

Троє постраждалих від російського обстрілу перебувають у лікарні.

Російська армія у ніч проти 12 жовтня била по Нікопольському району Дніпропетровської області. Ворог сім разів накрив місто Нікополь вогнем з "Градів" та важкої артилерії, випустив понад 100 снарядів. Постраждали три людини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти поцілили в приватний будинок. У результаті було важко поранено 6-річну дитину та її маму.

Також читайте Путін змінив ставлення до війни в Україні: чого далі чекати від призначення Суровікіна

Вони разом із ще однією постраждалою від ворожої атаки перебувають у лікарні. Лікарі оцінюють стан постраждалих як важкий.

У Нікополі пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередачі, два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

"У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, напередодні Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області. Є серйозні руйнування у Нікопольському та Кам'янському районах. У зв'язку з цим мешканців Дніпропетровщини попросили заощаджувати електроенергію поки відновлюють обладнання.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Зеленський за 11 жовтня: наслідки ракетного терору, економія електрики, тиск на Росію

Читайте також: