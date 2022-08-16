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Росія всю ніч била по Дніпропетровщині з "Градів" та "Ураганів": є постраждалі (фото)

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Росія всю ніч била по Дніпропетровщині з "Градів" та "Ураганів": є постраждалі (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Постраждали цивільні мешканці.

У ніч проти 16 серпня російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапили два райони - Нікопольський та Криворізький. Постраждали дві жінки.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Криворізький район ворог обстріляв з "Ураганів". Поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. У результаті поранені двоє жінок - 20 та 84 років. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін. 

Нікопольський район Росія накрила вогнем двічі за ніч. По мирній території 40 прильотів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії. 

У Червоногригорівській громаді понівечені дев'ять приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Також перебито газовід та лінію електропередачі. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, вночі російська армія обстріляла Слов'янськ у Донецькій області. За попередньою інформацією, ворог випустив десятки касетних боєприпасів по місту.

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