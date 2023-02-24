Росія всю ніч била по Дніпропетровщині: зруйновано житлові будинки

Люди не постраждали.

У ніч проти 24 лютого російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії. Зазнали руйнувань житлові будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

"У Нікополі пошкоджені вісім приватних будинків. Один з них загорівся - рятувальники полум'я вже приборкали. Понівечені й п'ять господарських споруд. А ще - два магазини та кафе", зазначив Лисак.

На місцях, куди прилетіли російські снаряди, працюють рятувальники. Деталі атак уточнюються.

Нагадаємо, розвідка помітила рух російських колон в бік Чернігівщини. В Інституті вивчення війни пояснили, що мета окупантів – звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності.

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