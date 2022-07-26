Росія всю ніч гатила по дев'яти областях України: яка ситуація в регіонах

У ніч проти 26 липня російські окупанти гатили по дев'яти областях. Щонайменше троє українців загинуло, ще вісім поранено.

ТСН.ua повідомляє ситуацію в регіонах станом на 8:00.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Одеська область

Вранці РФ завдала масованого ракетного удару із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря. Було випущено кілька ракет повітряного базування.

На Одещині є влучання в приватні будинки прибережних сіл, там спалахнула пожежа. На місцях працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

Чернігівщина

Вночі зафіксовано два мінометних обстріли територій біля сіл Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань.

За добу РФ здійснила дев'ять обстрілів прикордоння.

Сумщина

Вночі також був мінометний обстріл Середино-Будської громади, п'ять приходів.

Жертв та руйнувань немає.

Дніпропетровська область

Ворог знову обстріляв Криворізький та Нікопольський райони. У результаті село Кошове Широківської громади залишилося без світла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах - без жертв та руйнувань.

Харківщина

Зранку росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста. Деталі щодо наслідків наразі уточнюються.

Окупанти знову завдали ударів по Чугуєву, є влучання по критичній інфраструктурі. Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, у Балаклійській громаді внаслідок удару пошкоджено трубопровід газорозподільного пункту.

Луганщина

Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. Ворог також задіяв авіацію.

На нещодавно окупованих територіях росіяни активно готуються до "референдуму". У Луганську відкрито "приймальню Громадського штабу референдуму".

Донеччина

РФ обстрілювала Донеччину з артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", завдала авіа- та ракетні удари по містам Бахмут, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Торецьк. Також постраждали села Тоненьке, Нетайлове, Георгіївка, Велика Новосілка. За ніч і вранці - ракетний удар по Торецьку.

Також зафіксовано три обстріли касетними боєприпасами населених пунктів Черкаської громади, пошкоджено три приватні будинки. РФ здійснила мінометні обстріли старої частини Авдіївки. За добу в області загинуло три людини, вісім поранено.

Миколаївщина

Зранку по Миколаєву Росія завдала масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Про жертв не повідомляється. Детальна інформація уточнюється.

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На околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Окрім цього, РФ намагалася уразити портову інфраструктуру міста. Також зранку обстріляно об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді. Постраждалих немає.

Вчора ввечері - обстріли села Новомиколаївка Первомайської громади, снаряди влучили переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Також обстріли села Широке Широківської громади, влучання поза межами сіл. Вчора ввечері та сьогодні зранку - обстріли села Червона Долина Широківської громади. Влучання поза межами села. Постраждалих немає.

Під постійними обстрілами залишаються села, що розташовані на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Вчора ввечері під обстріли потрапило село Маліївка, зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

Херсонщина

Бойові дії тривають на території Бериславського та Каховського районів, важка ситуація у звільнених селах, деякі знищені. Критична ситуація у селах Калинівської та Великоолександрівської громад: у степових селах та тих, через які проходить річка Інгулець - десятки знищених будинків, жодної вцілілої інфраструктури.

Одним із головних питань області є початок нового навчального року. На всю Херсонщину окупанти анонсують відкриття трохи більше 20 навчальних закладів.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни будують "бетонні курники" під виглядом багатоповерхівок. Дії окупантів свідчать, що жодного опалення у місті не буде. Загарбники також розпочали заміну вікон у житлових будинках, які постраждали від обстрілів і непридатні для життя.

Мапа війни на ранок 26 липня: найважчі бої – у напрямку Бахмута

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