Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину: пошкоджено понад 30 багатоповерхівок (фото)

Росія продовжує тероризувати цивільне населення Дніпропетровщини в Нікопольському районі.
Російська армія у ніч проти 13 жовтня обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Постраждала одна людина - 59-річний чоловік, він у важкому стані.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Нікополі пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередачі. Понад дві тисячі родин залишилися без світла.
Росіяни також поцілили в лікарню, дитячий садок, музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту.
У Марганецькій громаді масштаби руйнацій з'ясовуються.
Нагадаємо, 12 жовтня російські окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по об'єкту в Кам'янському районі області. Мешканців регіону закликали заощаджувати електроенергію.
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