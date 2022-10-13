Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину: пошкоджено понад 30 багатоповерхівок (фото)

Російська армія у ніч проти 13 жовтня обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Постраждала одна людина - 59-річний чоловік, він у важкому стані.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікополі пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередачі. Понад дві тисячі родин залишилися без світла.

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Росіяни також поцілили в лікарню, дитячий садок, музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту.

У Марганецькій громаді масштаби руйнацій з'ясовуються.

Нагадаємо, 12 жовтня російські окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по об'єкту в Кам'янському районі області. Мешканців регіону закликали заощаджувати електроенергію.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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