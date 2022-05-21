Росія втрачає безпілотники: це негативно вплине на її оперативну ефективність у війни - британська розвідка

Росія втрачає безпілотники: це негативно вплине на її оперативну ефективність у війни - британська розвідка

Росія намагалася реалізувати концепцію "розвідувального удару" в Україні, яку вона вдосконалювала в Сирії.

Росія, ймовірно, відчуває дефіцит розвідувальних безпілотних літальних апаратів у війні проти України, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей через санкції.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Росія намагалася реалізувати концепцію "розвідувального удару", яку вона вдосконалювала в Сирії, яка використовує розвідувальні БПЛА для визначення цілей, які будуть уражені бойовими літаками або артилерією", - йдеться у дописі.

У Міноборони також зазначають, що у російсько-українській війні безпілотні літальні апарати відіграють вирішальну роль для обох сторін. Хоча вони виявилися вразливими як до збиття, так і до електронних перешкод.

Російська авіація з екіпажем здебільшого продовжує уникати вильотів над територією України, ймовірно, через загрозу з боку неушкоджених українських ЗРК.

"Якщо Росія продовжуватиме втрачати БПЛА нинішніми темпами, можливості російських сил розвідки та спостереження ще більше погіршаться, що негативно вплине на оперативну ефективність", - йдеться у дописі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/bW5sc8zQbE — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 21, 2022

Нагадаємо, окупанти готуються до контрнаступу українських військових на півдні України.

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