Росія втрачає безпілотники: це негативно вплине на її оперативну ефективність у війни - британська розвідка

Росія намагалася реалізувати концепцію "розвідувального удару" в Україні, яку вона вдосконалювала в Сирії.
Росія, ймовірно, відчуває дефіцит розвідувальних безпілотних літальних апаратів у війні проти України, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей через санкції.
Про це пише Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Росія намагалася реалізувати концепцію "розвідувального удару", яку вона вдосконалювала в Сирії, яка використовує розвідувальні БПЛА для визначення цілей, які будуть уражені бойовими літаками або артилерією", - йдеться у дописі.
У Міноборони також зазначають, що у російсько-українській війні безпілотні літальні апарати відіграють вирішальну роль для обох сторін. Хоча вони виявилися вразливими як до збиття, так і до електронних перешкод.
Російська авіація з екіпажем здебільшого продовжує уникати вильотів над територією України, ймовірно, через загрозу з боку неушкоджених українських ЗРК.
"Якщо Росія продовжуватиме втрачати БПЛА нинішніми темпами, можливості російських сил розвідки та спостереження ще більше погіршаться, що негативно вплине на оперативну ефективність", - йдеться у дописі.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 21, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/SJzZ5pcVoe
#StandWithUkraine pic.twitter.com/bW5sc8zQbE
Нагадаємо, окупанти готуються до контрнаступу українських військових на півдні України.
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