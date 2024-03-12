Росія втрачає Крим: експерт пояснив, чому Чорноморський флот РФ "переїжджає" на Кубань

Військовий експерт пояснив, чому Росія змушена переміщувати сили свого Чорноморського флоту з захопленого Криму до Новоросійська на Кубані.

Російське військове керівництво вимушене евакуювати ремонтні та логістичні потужності Чорноморського флоту РФ з окупованого Криму до Новоросійська на Кубані.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Денис Попович.

"Бути в Криму стало занадто небезпечно для них (росіян - ред.). В західній частині Чорного моря так само складно і надто небезпечно. Морські дрони топлять кораблі. Останній приклад це катер "Сергей Котов". До цього був великий десантний корабель "Цезарь Кунников". Відповідно, ми бачимо, що росіяни поступово переносять потужності Чорноморського флоту з Криму в Новоросійськ", - сказав експерт.

Попович наголошує, що таким чином Україна поступово досягає паритету на Чорному морі.

"Можна навіть сказати, що поступово виграємо битву на Чорному морі, виграємо її асиметричними засобами", - наголошує він.

За словами експерта, у Новоросійську Чорноморський флот РФ здатний базуватися. Хоча Новоросійська морська база - "це не кримські об'єкти".

"Там значно менше можливостей. Зокрема, там значно менше можливостей для базування російських ракетоносців. Такі можливості є в Севастополі. І цим пояснюється той факт, що дуже рідко вони стали запускати "Калібри". Значно рідше, ніж це було на перших етапах широкомасштабного вторгнення. Тому вони намагаються максимально наростити можливості Новоросійська. Ремонтні і логістичні можливості. Наскільки їм це вдасться - це питання. Але зараз у них ракетоносці цілі. Вони мають можливості пускати ракети і очевидно мають можливості щодо перезарядки. Обмежені можливості, але все ж. І зарано казати, що Чорноморський флот вдасться забити кудись, як кажуть у Росії "за Можайськ", - зауважив експерт.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що бойові місії ГУР у Чорному морі та Криму – це підготовчі заходи до серйозної операції на окупованому півострові. За його словами, бійці ГУР уже довгий час тренуються та відпрацьовують на практиці майбутнє визволення окупованого півострова, зокрема на його території. Більшість з цих операцій – таємні і ніколи не стануть публічними, але Буданов таки привідкрив завісу і розповів деякі деталі.

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