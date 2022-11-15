Росія втрачає на Донеччині до батальйону щодня – у ЗСУ розповіли деталі

На Донеччині під Бахмутом та Авдіївкою російські загарбники зазнають серйозних втрат у щоденних спробах штурму оборони Збройних сил України.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Збройні сили України завдають вогневої поразки всіма видами озброєнь, а росіяни зазнають великих втрат", - зазначив він.

Черевий також додав, що росіянам перекинути війська з Херсонщини буде не так просто.

"Інтенсивність атак нівелюється нашим вогнем та якістю нашої оборони. Для будь-якої нормальної армії світу вони вже зазнають критичних втрат, ворог може втрачати до батальйону щодня", – заявив речник.

Ситуація на Донеччині

На Донеччині Бахмутський та Авдіївський напрямки – залишаються одними із найгарячіших, де ведуться бойові дії.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що Росія на сході України сконцентрувала близько 130 тис. своїх солдатів та офіцерів.

У Генштабі наголошують, що росіяни намагаються захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру.

Військовий 109-ї бригади ТрО Єгор Фірсов розповів, що останні декілька діб Збройні сили України мають суттєвий прогрес біля Бахмута на Донеччині – прорвали лінію оборони і значно просунулися вглиб – десь на 2 км, десь на 5 км.

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