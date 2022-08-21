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Росія втратила вже понад 45 тис. солдатів на війні проти України - Генштаб оновив дані

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Росія втратила вже понад 45 тис. солдатів на війні проти України - Генштаб оновив дані

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Станом на 21 серпня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 45 200 осіб. Дані уточнюються.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.  

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 21.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45200 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків – 1912 (+5) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од; 
  • артилерійських систем – 1028 (+10) од; 
  • РСЗВ – 266 (+0) од; 
  • засоби ППО – 141 (+0) од;
  • літаків – 234 (+0) од; 
  • гелікоптерів – 197 (+0) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3);
  • крилаті ракети – 190 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6) од;
  • спеціальна техніка – 99 (+2).

Нагадаємо, Росія атакувала Одещину "Калібрами", х над морем "мінуснула" ППО.

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