Росія втратила 220 тисяч військових після вторгнення до України — Міноборони Британії

Також Росія втратила на війні проти України понад 6200 одиниць різної військової техніки.

Російська армія за період повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 220 тисяч пораненими та вбитими.

Про це заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі, інформує ЄП.

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"За нашими оцінками, з початку конфлікту були вбиті або поранені приблизно 220 тисяч російських військовослужбовців", – сказав Хіппі.

За словами представника Міноборони Великої Британії, втрати росіян у техніці вже перевищили 6200 одиниць.

Він уточнив, що Росія втратила близько 2050 основних бойових танків, 250 безпілотних літальних апаратів, 95 вертольотів, 80 літаків та 12 військово-морських кораблів усіх класів. Також під час війни росіяни втратили понад 1000 артилерійських систем усіх типів.

"Конкретна кількість убитих і поранених найманців "Вагнера" з кінця лютого 2023 року не відома, однак, найімовірніше, угруповання продовжувало нести важкі втрати до початку виведення своїх сил з району Попасної та Бахмута наприкінці травня 2023 року", – додав Хіппі.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що у Росії почали формувати нові військові частини у складі Центрального та Південного військових округів.

Крім того, ми раніше інформували, що командувач Збройних Сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що у війні проти Збройних сил України армія Росія втратила половину своєї боєздатності.

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