Росія втратила досвідчених військових пілотів: експерт пояснив, хто їх може замінити

У небі над Україною вже було збито російських “асів”, які воювали в Сирії та брали участь в африканських конфліктах як найманці.

Судячи з кількості збитої ворожої авіатехніки, в збройних силах Російської Федерації залишилося небагато досвідчених військових пілотів.

У своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов пояснив, в який спосіб росіяни можуть компенсувати ці втрати.

За його словами, ще в перші місяці війни були збиті всі сирійські “аси”, а 60-річні найманці із приватних компаній, які брали участь в африканських конфліктах, вистрибували з підбитих літаків та потрапляли в полон, коли йшли бої за Лисичанськ та Сіверодонецьк.

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Одним із способів компенсувати ці втрати, на думку експерта, залишається вербування військових льотчиків із країн СНД, насамперед — із Білорусі.

“Лукашенко дозволяє вербувати своїх військових, тільки би не бути учасником війни, тим самим він завуальовано ослаблює свою армію. Тому білоруські пілоти можуть бути”, - вважає Олег Жданов.

Існує також можливість перевчити льотчиків пасажирських і вантажних літаків, хоча це більше проблематично, оскільки підготовка військових пілотів кардинально відрізняється.

"Цивільна авіація більш проста, не передбачає фігури вищого пілотажу — там зліт, посадка і вміння управляти машиною в польоті. Навпаки там не можна робити різких рухів і вимахуватися в повітрі, пасажирський та вантажний лайнер не розрахований на такі маневри і може просто звалитися. Хоча були випадки, коли прямо з-за штурвала пасажирського літака витягували пілота, вручали йому повістку і скасовували рейс. Але перепідготовка триватиме рік-півтора”, - наголосив експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на аудієнції в короля Бельгії Філіпа І подарував монарху рештки збитого над Україною російського літака.

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