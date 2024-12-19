Стало відомо, яких втрат серед мобілізованих зазнала Росія

З вересня 2022 року по жовтень 2024 року, за підрахунками окупантів, російська армія втратила 98 641 мобілізованого солдата.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.

Найбільше втрат зазнали такі угруповання:

"Центр" — 21 710 осіб;

"Запад" — 20 155 осіб;

"Восток" — 16 770 осіб;

"Юг" — 16 465 осіб;

"Днєпр" — 10 449 осіб;

війська у Запорізькій області — 10 120 осіб;

"Сєвєр" — 2 972 особи.

"Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з числа контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора. ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на ранок 19 грудня 2024 року ЗСУ знищили 768 220 солдатів армії Російської Федерації.

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