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Стало відомо, яких втрат серед мобілізованих зазнала Росія

Стало відомо, яких втрат серед мобілізованих зазнала Росія

Російські військові / Фото: Associated Press

Найбільших втрат зазнало угрупування "Центр".

З вересня 2022 року по жовтень 2024 року, за підрахунками окупантів, російська армія втратила 98 641 мобілізованого солдата.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.

Найбільше втрат зазнали такі угруповання:

  • "Центр" — 21 710 осіб;
  • "Запад" — 20 155 осіб;
  • "Восток" — 16 770 осіб;
  • "Юг" — 16 465 осіб;
  • "Днєпр" — 10 449 осіб;
  • війська у Запорізькій області — 10 120 осіб;
  • "Сєвєр" — 2 972 особи.

"Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з числа контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора. ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на ранок 19 грудня  2024 року ЗСУ знищили 768 220 солдатів армії Російської Федерації.

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