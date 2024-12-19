Стало відомо, яких втрат серед мобілізованих зазнала Росія

Найбільших втрат зазнало угрупування "Центр".
З вересня 2022 року по жовтень 2024 року, за підрахунками окупантів, російська армія втратила 98 641 мобілізованого солдата.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.
Найбільше втрат зазнали такі угруповання:
- "Центр" — 21 710 осіб;
- "Запад" — 20 155 осіб;
- "Восток" — 16 770 осіб;
- "Юг" — 16 465 осіб;
- "Днєпр" — 10 449 осіб;
- війська у Запорізькій області — 10 120 осіб;
- "Сєвєр" — 2 972 особи.
"Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з числа контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора. ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на ранок 19 грудня 2024 року ЗСУ знищили 768 220 солдатів армії Російської Федерації.
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