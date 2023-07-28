Росія втратила на фронті ще 560 бійців: свіжа інформація від Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що окрім загарбників, українські захисники за добу знищили чималу кількість ворожих артилерійських систем – 30 одиниць.
Втрати Росії у війні проти України становлять 244 830 бійців станом на 28 липня.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.
За попередню добу українські військові ліквідували ще 560 російських окупантів.
Російські втрати у військовій техніці та зброї:
- танків ‒ 4190 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14),
- артилерійських систем – 4775 (+30),
- РСЗВ – 698 (+0),
- засобів ППО ‒ 458 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11),
- спеціальна техніка ‒ 709 (+1).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
Ситуація на фронті
Українські війська ведуть контрнаступальні дії на кількох напрямках фронту, повідомили в Інституті вивчення війни. ЗСУ звільнили Старомайорське на Донеччині та просуваються в західній частині Запорізької області. Водночас ворог безуспішно контратакував навколо Бахмута та вів безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки і Мар'їнки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Окупантам – смерть, а родичам – Lada. Росіяни тікать з-під Бахмута!"
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