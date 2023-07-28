Росія втратила на фронті ще 560 бійців: свіжа інформація від Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що окрім загарбників, українські захисники за добу знищили чималу кількість ворожих артилерійських систем – 30 одиниць.

Втрати Росії у війні проти України становлять 244 830 бійців станом на 28 липня.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.

За попередню добу українські військові ліквідували ще 560 російських окупантів.

Російські втрати у військовій техніці та зброї:

танків ‒ 4190 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14),

артилерійських систем – 4775 (+30),

РСЗВ – 698 (+0),

засобів ППО ‒ 458 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 311 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),

крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11),

спеціальна техніка ‒ 709 (+1).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Ситуація на фронті

Українські війська ведуть контрнаступальні дії на кількох напрямках фронту, повідомили в Інституті вивчення війни. ЗСУ звільнили Старомайорське на Донеччині та просуваються в західній частині Запорізької області. Водночас ворог безуспішно контратакував навколо Бахмута та вів безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки і Мар'їнки.

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