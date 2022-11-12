Росія втратила на війні вже понад 80 тис. солдатів: Генштаб оновив дані за добу

Станом на суботу, 12 листопада, загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 80 210 осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 12.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 80 210 (+810) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2838 (+24) од;

бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од;

артилерійських систем – 1829 (+12) од;

РСЗВ – 393 (+0) од;

засоби ППО ‒ 205 (+0) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1);

крилаті ракети ‒ 399 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од;

спеціальна техніка ‒ 160 (+1).

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Збройні сили України відбили російські атаки біля низки населених пунктів на Донеччині.

У Запорізькій області українські військові збили на Запоріжжі два ворожі гелікоптери та "закобзонили" понад 50 окупантів.

ЗСУ також ЗСУ звернулися до білоруських та російських військ із закликом не брати участь у війні Росії проти України.

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