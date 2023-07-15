Росія втратила перевагу в артилерії на Запорізькому фронті - BILD

Російські техніка програє у протистоянні проти високоточної артилерії НАТО.

Російські загарбники втратили перевагу в далекобійній артилерії на Запорізькому фронті.

Таку думку висловив аналітик BILD Юліан Репке.

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Він прокоментував відео, на якому ракетою HIMARS на Запорізькому фронті знищується російська 152-мм гармата "Гіацинт-Б".

Репке заявив, що подібні відео в мережі зʼявляються все частіше.

"Проти високоточної артилерії НАТО калібру 155 мм і керованої реактивної артилерії (HIMARS, M-270, Mars-II) російська ППО не має шансів, — пише оглядач. - Залишається питання, як довго Росія зможе витримувати смертоносну точність українських атак", - сказав аналітик.

Репке нагадує, що відсторонений з посади командувач 58-ї армії генерал-майор Іван Попов також говорив про "відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність артилерійської розвідки та масової загибелі та каліцтва наших братів від артилерії супротивника".

Аналітик заявив, що російський генерал, можливо, таким чином нагнітав ситуацію, але російська артилерія постійно слабшає.

"Якщо минулого літа говорили, що Росія щодня випускає в 10 разів більше снарядів по українських військах, ніж Україна по російських, то відтоді це співвідношення майже зрівнялося", - сказав він.

Він зазначив, що українській армії поступово вдається знищувати потужні далекобійні знаряддя Росії на Запорізькому фронті.

"Їх залишилося, мабуть, кілька десятків, але й їхня доля, схоже, вирішена наперед", - додав Репке.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ намагалася вести наступ у районах Авдіївки та Мар'їнки. Усі атаки ворога вдалося відбити.

Крім того, ми раніше інформували, що закарпатці штурмової бригади добряче "покоцали" ворога на Запоріжжі.

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