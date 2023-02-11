Росія втратила понад 100 одиниць техніки за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою – Oryx

Співвідношення втрат РФ та України до вечора 10 лютого становило близько 5:1.

Російські окупанти лише за три дні наступу втратили під Вугледаром та Авдіївкою 103 одиниці військової техніки, включно з 36 танками.

Про це інформує нідерландський OSINT-проєкт Oryx.

Йдеться про втрати ворога у період від 8 до 10 лютого. За оцінками аналітиків, така кількість втраченої техніки свідчить про невдалі штурми Вугледара та Авдіївки.

Водночас повідомляєтеся, що Україна за цей час втратила 20 одиниць техніки, з якої 2 танки. Так, співвідношення російських та українських втрат до вечора 10 лютого становило близько 5:1. Загальне співвідношення втрат техніки обох сторін – 9189 та 2941, або 3,12:1.

До списку аналітики внесли тільки знищені транспортні засоби і техніку, зафіксовані на фото чи відео. Тож реальна кількість знищеної техніки перевищує вказану.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив про початок активізації ворога на кількох напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському. За словами Селезньова, росіяни залучили велику кількість сил і засобів, зокрема біля Вугледара, де зазнають втрат і успіху не досягають.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни оцінили, що невдала спроба ворожого наступу на Вугледар свідчить про погану системну підготовку мобілізованих.

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