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Росія втратила ще 560 бійців на фронті і десятки одиниць техніки

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росія втратила ще 560 бійців на фронті і десятки одиниць техніки

У Генштабі назвали втрати Росії у техніці і живій силі за добу 7 серпня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зокрема, щодо озброєння, то найбільших втрат ворог зазнав у артилерійських системах: знищено 19 одиниць.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 8 серпня сягнули 250 800 військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Так, лише за минулу добу, 7 серпня, українські військові ліквідували на фронті 560 російських окупантів.

Російські втрати у зброї і техніці:

  • танки ‒ 4254 (+10),
  • бойові броньовані машини ‒ 8278 (+8),
  • артилерійські системи – 4996 (+19),
  • РСЗВ – 709 (+0),
  • засоби ППО ‒ 468 (+1),
  • літаки – 315 (+0),
  • гелікоптери – 312 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1377 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 7460 (+9),
  • спеціальна техніка ‒ 737 (+2).

Ситуація на фронті на 8 серпня

Українські війська тримають оборону на Куп’янському напрямку і стримують наступ ворога на Мар’їнському напрямку. На Бахмутському напрямку загарбники вели наступальні дії, але вони були безуспішні. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили атаки противника в районі Авдіївки. На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного, але безуспішно. Українські війська продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Маляр: ЗСУ наступають крізь шалені обстріли з боку ворога – подробиці з напрямків"

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Дата публікації
Перегляди
468
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