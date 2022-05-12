Росія втратила ще один корабель, який прямував до острова Зміїний - ЗМІ

Росія втратила ще один корабель, який прямував до острова Зміїний - ЗМІ

Російські окупанти минулої доби у війні проти України втратили ще один корабель.

Про це свідчить статистика Генерального штабу ЗСУ за минулу добу. Поки офіційно українські військові цього не підтверджують, проте за даними ЗМІ це сталось.

Про це повідомляє 24tv.ua з посиланням на дані української розвідки.

За даними джерел видання, РФ могла втратити судно тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два – "Всеволод Бобров" та "Ельбрус".

Відомо, що російське судно у ніч проти 12 травня прямувало до острова Зміїного. Під час руху воно раптово спалахнуло. Російські окупанти пів ночі намагались доправити судно до окупованого Севастополя і ймовірно їм це вдалось, проте після пожежі воно потребує ремонту.

Нагадаємо, за даними британської розвідки Росія не залишає спроб щодо зміцнення свого слабко захищеного гарнізону на острові Зміїний у Чорному морі.

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