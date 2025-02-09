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Росія втратила ще понад тисячу військових та 11 танків за добу - деталі від Генштабу

Росія втратила ще понад тисячу військових та 11 танків за добу - деталі від Генштабу

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1460 солдатів, літак і 127 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє 9 лютого Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 849 320 (+1460) осіб ліквідовано
  • танків - 9992 (+11) 
  • бойових броньованих машин - 20 797 (+20) 
  • артилерійських систем - 22 844 (+24) 
  • РСЗВ - 1273 
  • засоби ППО - 1056 
  • літаків - 370 (+1) 
  • гелікоптерів - 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 486 (+83) 
  • крилатих ракет - 3054 
  • кораблів/катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 36 529 (+127) 

Нагадаємо, на Харківщині третя штурмова бригада знищила російську колону БМП "елітної" Кантемирівської танкової дивізії.

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