Росія втратила ще понад тисячу військових та 11 танків за добу - деталі від Генштабу

Окупантів стало менше на нашій землі.
За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1460 солдатів, літак і 127 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє 9 лютого Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 849 320 (+1460) осіб ліквідовано
- танків - 9992 (+11)
- бойових броньованих машин - 20 797 (+20)
- артилерійських систем - 22 844 (+24)
- РСЗВ - 1273
- засоби ППО - 1056
- літаків - 370 (+1)
- гелікоптерів - 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 486 (+83)
- крилатих ракет - 3054
- кораблів/катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 36 529 (+127)
Нагадаємо, на Харківщині третя штурмова бригада знищила російську колону БМП "елітної" Кантемирівської танкової дивізії.
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