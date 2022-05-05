Росія втратила свій найсучасніший танк Т-90М "Прорив": характеристики, вартість танка

4 травня у харківському напрямку ЗСУ знищили найсучасніший танк Росії - Т-90М. Чим відрізняється цей танк від попередніх версій, яка експортна вартість танку - у матеріалі ТСН.ua .
Про знищення танку Т-90 під час спроби російськими військами зайти у звільнене село на Харківщині повідомив у Телеграмі Андрій Цаплієнко. "Сьогоднішній врожай захисників Харківщини. Російський танк Т-90. Ще димиться", - ось так прокоментував цю подію журналіст.
Історія танку Танк Т-90М "Прорив"
Танк розробляли у межах проєкту "Прорив-3". Вперше танк цієї лінійки Т-90 представлений на початку 90-х років як продовження Т-72. Танк Т-90М "Прорив" є модернізацією експортноорієнтованого варіанту Т-90С, який був представлений у 2011 році. Першу партію танків Т-90М весною 2020 року отримала 2-а гвардійська Таманська мотострілецька дивізія. та 1-а гвардійська танкова армія. За оцінками західних експертів на озброєнні російської армії зараз знаходиться близько 100 моделей цих танків. На думку європейських експертів Т-90М є найтехнологічнішим і боєздатним танком в Росії. Водночас агентство Defense Express критикує російський танк Т-90М «Прорив» і називає його «недоАрматою» і «проривом у нікуди». Реальні недоліки танку, як наголошує агентство виявилися в Індії, де місцеві Т-90С «зіштовхнулися з критичними проблемами насамперед з перегріванням двигуна та швидким виходом його з ладу». І доходить висновку, що випуском танків Т-90 Кремль остаточно поховав свій розпіарений "царь-танк" Т-14 "Армата", який зміг прославитись лише тим, що заглухнув прямо на Червоній площі.
Основні характеристики танку Т-90М
- вага з боєкомплектом - 48 т,
- екіпаж - 3 людини,
- потужність - 23 к.с/т
- середня швидкість на ґрунтовій дорозі - 35-40 км/ год
- середня швидкість по шосе - до 70 км/год
- запас палива по шосе - до 500 км
Чим відрізняється танк Т-90М від попередніх версій
- Багатопаливний дизельний двигун потужністю 1130 л.
- Новий баштовий модуль, який відрізняється від серійних у попередніх версіях. Багатоканальний приціл із тепловізійним, телевізійним, візирним та далекомірним каналами, каналом управління ракетою. Електронні пристрої забезпечують цілодобове застосування. На місці командира є вісім триплексів та система відеоспостереження, що забезпечують повний огляд.
- Багатошарове бронювання, ґратчасті екрани та динамічний захист «Релікт». Комплекс активного захисту готовий автоматично викинути аерозольні гранати, сховавши танк від систем наведення супротивника за хмарою щільного диму.
- Можливість обмінюватися даними з іншими машинами в режимі реального часу.
- Озброєння: система управління вогнем «Калина», 125 мм танкова гармата, керована ракета 9М119М, що може вражати танки та гелікоптери. Для боротьби із протитанковими гранатометниками в арсеналі танку є осколково-фугасні снаряди дистанційного підриву. Відстань атакування - до 5 км.
Скільки коштує Т-90М
Вартість танку Т-90М залежить від версії та комплекту модернізації - експортна вартість танку порядку 2,5 млн доларів, а вартість наймодернізованішої версії доходить до 4,3 млн доларів.
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