Росія втратила свій найсучасніший танк Т-90М "Прорив": характеристики, вартість танка

4 травня у харківському напрямку ЗСУ знищили найсучасніший танк Росії - Т-90М. Чим відрізняється цей танк від попередніх версій, яка експортна вартість танку - у матеріалі ТСН.ua .

Про знищення танку Т-90 під час спроби російськими військами зайти у звільнене село на Харківщині повідомив у Телеграмі Андрій Цаплієнко. "Сьогоднішній врожай захисників Харківщини. Російський танк Т-90. Ще димиться", - ось так прокоментував цю подію журналіст.

Історія танку Танк Т-90М "Прорив"

Танк розробляли у межах проєкту "Прорив-3". Вперше танк цієї лінійки Т-90 представлений на початку 90-х років як продовження Т-72. Танк Т-90М "Прорив" є модернізацією експортноорієнтованого варіанту Т-90С, який був представлений у 2011 році. Першу партію танків Т-90М весною 2020 року отримала 2-а гвардійська Таманська мотострілецька дивізія. та 1-а гвардійська танкова армія. За оцінками західних експертів на озброєнні російської армії зараз знаходиться близько 100 моделей цих танків. На думку європейських експертів Т-90М є найтехнологічнішим і боєздатним танком в Росії. Водночас агентство Defense Express критикує російський танк Т-90М «Прорив» і називає його «недоАрматою» і «проривом у нікуди». Реальні недоліки танку, як наголошує агентство виявилися в Індії, де місцеві Т-90С «зіштовхнулися з критичними проблемами насамперед з перегріванням двигуна та швидким виходом його з ладу». І доходить висновку, що випуском танків Т-90 Кремль остаточно поховав свій розпіарений "царь-танк" Т-14 "Армата", який зміг прославитись лише тим, що заглухнув прямо на Червоній площі.

Основні характеристики танку Т-90М

вага з боєкомплектом - 48 т,

екіпаж - 3 людини,

потужність - 23 к.с/т

середня швидкість на ґрунтовій дорозі - 35-40 км/ год

середня швидкість по шосе - до 70 км/год

запас палива по шосе - до 500 км

Чим відрізняється танк Т-90М від попередніх версій

Багатопаливний дизельний двигун потужністю 1130 л.

Новий баштовий модуль, який відрізняється від серійних у попередніх версіях. Багатоканальний приціл із тепловізійним, телевізійним, візирним та далекомірним каналами, каналом управління ракетою. Електронні пристрої забезпечують цілодобове застосування. На місці командира є вісім триплексів та система відеоспостереження, що забезпечують повний огляд.

Багатошарове бронювання, ґратчасті екрани та динамічний захист «Релікт». Комплекс активного захисту готовий автоматично викинути аерозольні гранати, сховавши танк від систем наведення супротивника за хмарою щільного диму.

Можливість обмінюватися даними з іншими машинами в режимі реального часу.

Озброєння: система управління вогнем «Калина», 125 мм танкова гармата, керована ракета 9М119М, що може вражати танки та гелікоптери. Для боротьби із протитанковими гранатометниками в арсеналі танку є осколково-фугасні снаряди дистанційного підриву. Відстань атакування - до 5 км.

Скільки коштує Т-90М

Вартість танку Т-90М залежить від версії та комплекту модернізації - експортна вартість танку порядку 2,5 млн доларів, а вартість наймодернізованішої версії доходить до 4,3 млн доларів.

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