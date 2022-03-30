Росія втратила воєнну ініціативу на Київщині — Міноборони Британії

Британське Міноборони, як і український Генштаб, припускає, що РФ тепер спрямує свої сили на Донбас.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що заяви РФ про виведення деяких підрозділів із районів навколо Києва можуть свідчити про визнання Росією втрати своєї ініціативи в регіоні.

Про це пише пресслужба відомства у Twitter.

На думку британців, провали росіян та успішні контратаки українських військ на цьому напрямку означають, що Росія не досягла мети оточити Київ.

"Заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання РФ втрати ініціативи в регіоні", — йдеться в повідомленні.

Британське Міноборони, як і український Генштаб, припускає, що Росія намагатиметься перевести основні зусилля з півночі на наступ у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, Джо Байден не вірить, що РФ почала відводити війська від Києва.

Пентагон також заявив, що Росія не відводить від Києва війська, а переміщує їх для нового наступу на інші території України.

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