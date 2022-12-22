Росія втратила вже понад 100 тисяч військових та тисячі одиниць техніки - Генштаб

Агресорка Росія від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, втратила в Україні вже понад 100 тисяч своїх солдат.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 22 грудня.

"На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що авіація Сил оборони лише протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також ЗСУ збили ворожий БпЛА типу "Форпост" та ще два - типу "Ланцет-3".

Своєю чергою, ракетники і артилеристи вразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, розпочалася 302 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу ЗСУ відбили низку атак росіян в Луганській та Донецькій областях. Зокрема, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Мар’їнка.

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